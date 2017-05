OM : Gomis, c'est toujours flou... « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par Swansea cette saison, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 30 matchs et 19 buts en L1 cette saison) a réalisé un bel exercice sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, son avenir reste incertain malgré des discussions en cours. Sur le plateau d'OM TV, l'ancien Stéphanois s'est montré encore flou sur son futur. "C'est un club particulier pour moi, un club que j'ai appris à connaître et à aimer. Je ne ferme pas la porte et je ne la fermerai jamais. Je suis venu à l'OM malgré certaines sollicitations, mais c'est à ce moment que le club avait le plus besoin de moi. (...) Quoi qu'il arrive, je dois laisser la maison propre. Si je dois m'en aller, j'aurais laissé une bonne image de moi à Marseille", a commenté l'avant-centre. Après le dernier match de la saison face à Bastia ce samedi (21h) en Ligue 1, Gomis en dira peut-être un peu plus... Après le dernier match de la saison face à Bastia ce samedi (21h) en Ligue 1, Gomis en dira peut-être un peu plus...

