Lyon : Aulas calme déjà Lacazette !

Lyon : Aulas calme déjà Lacazett e ! « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions vendredi (voir ici), l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 29 matchs et 26 buts en L1 cette saison) a confirmé son départ du club rhodanien au terme de la saison. Mais dès ce samedi, le président des Gones Jean-Michel Aulas a tenu à calmer les ardeurs de son joueur puisqu’un accord n’a pas été trouvé avec l’Atletico Madrid, grand favori pour accueillir le Tricolore. "Il n’y a aucun accord avec l’Atletico Madrid. On a des discussions mais il n’y a rien de signé. Alexandre connait les conditions qui ont été fixées alors peut-être connait-il les engagements de la part de son club de cœur. Nous, en tout cas, on n’a pas ces conditions. On va attendre sereinement les jours qui viennent", a assuré le dirigeant de l’OL pour RMC. Alors que Lyon attend un chèque de 60 millions d’euros pour céder Lacazette, les Colchoneros devront faire sauter leur interdiction de recrutement pour espérer l’acheter... Alors que Lyon attend un chèque de 60 millions d’euros pour céder Lacazette, les Colchoneros devront faire sauter leur interdiction de recrutement pour espérer l’acheter...

News lue par 6196 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+