Lyon : Lacazette confirme son départ !

Lyon : Lacazette confirme son dépar t ! « Par Damien Da Silva - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette fois-ci, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 29 matchs et 26 buts en L1 cette saison) a tranché sur son avenir ! A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien L'Equipe, l'international français a annoncé son départ du club rhodanien lors du prochain mercato d'été. "Je pense que c'est le bon moment. J'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier. On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu'à l'échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu. (...) C'est moi qui choisis ma future destination. C'est un choix personnel de carrière mûrement réfléchi, que j'ai fait depuis longtemps", a assuré le buteur de l'OL. Lacazette va donc jouer son dernier match avec Lyon face à Nice samedi en Ligue 1 avant de probablement partir pour l'Atletico Madrid, grand favori pour l'accueillir. Lacazette va donc jouer son dernier match avec Lyon face à Nice samedi en Ligue 1 avant de probablement partir pour l'Atletico Madrid, grand favori pour l'accueillir.

