OM : Lopez a pensé à un prêt...

Véritable révélation de la saison à l'Olympique de Marseille, le milieu offensif Maxime Lopez (19 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s'est imposé dans l'équipe titulaire de l'entraîneur Rudi Garcia. Et pourtant, en début de saison, le jeune talent n'a pas été loin de demander un départ en prêt de l'OM. "Honnêtement avant la préparation estivale j'étais presque en train de me dire : 'Est-ce qu'il ne faut pas que je me fasse prêter ?' La saison dernière j'avais figuré dans le groupe, mais jamais joué. Mais comme la préparation se passait bien, à l'entraînement et sur le terrain, je me suis dit que mon heure allait arriver", a commenté le Marseillais pour l'AFP. Un bon choix pour Lopez puisqu'il a explosé après l'arrivée de Garcia en octobre 2016.

