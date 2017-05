Arsenal : une offre de rachat d'1,1 milliard !

Arsenal : une offre de rachat d'1,1 milliar d ! « Par Damien Da Silva - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une révolution en vue à Arsenal ? Actuellement 5e de Premier League, le club londonien pourrait connaître un changement de propriétaire ! Actionnaire minoritaire pour l'instant, à hauteur de 30%, Alicher Ousmanov souhaite prendre le contrôle des Gunners et a proposé 1,1 milliard d’euros à Stan Kroenke pour racheter ses parts (67%) selon le média britannique Financial Times. Malgré cette offre colossale, le dirigeant américain n'aurait pas l'intention d'accepter la proposition de l'homme d'affaires russe. En effet, les deux parties ne partagent plus la même vision pour l'avenir d'Arsenal et surtout Kroenke continue de faire des bénéfices grâce aux bons résultats financiers de l'équipe dirigée par Arsène Wenger.

