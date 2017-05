OM : Fanni cartonne encore Turpin

Mécontent contre Clément Turpin en raison d'un but litigieux accordé à Bordeaux (1-1) dimanche en Ligue 1 (voir ici), le défenseur central de l'Olympique de Marseille Rod Fanni (35 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) avait déjà critiqué l'arbitre. Et ce vendredi, le Marseillais en a rajouté une couche.

"Dimanche, on était très frustrés par le but bordelais. Je l'ai dit à Pat Évra avant le match : 'Turpin, tu vas voir. Chaque fois qu'il nous arbitre...' Chaque fois ! Peu d'arbitres nous aident, l'OM n'obtient jamais de penalty, mais lui, il lui faut une médaille. (...) Et ils nous le vendent comme l'arbitre du futur", a lancé ironiquement Fanni pour L'Equipe.

Pour oublier cette mésaventure, l'OM va tenter de l'emporter face à Bastia samedi pour conserver sa 5e place.