Dijon : Sammaritano prolonge l'aventure

Assuré d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, Dijon s'est aussi assuré la présence de Frédéric Sammaritano (31 ans, 30 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Le DFCO annonce la prolongation pour deux années supplémentaires du contrat de son milieu de terrain, désormais lié jusqu'en 2020.

"Je suis très heureux de prolonger et de pouvoir m’ancrer dans un club dont les valeurs correspondent à ce que je suis. C’est une satisfaction. Je me sens bien dans la région, la ville me plaît, et au sein du club règne une ambiance très familiale. On peut travailler de la meilleure des façons, sans trop de pression, dans un club ambitieux", a confié l'ancien Auxerrois dans un communiqué.