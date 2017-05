L2 : la folle 38e journée à suivre en DIRECT !

C'est une 38e et dernière journée de Ligue 2 de folie au programme ce soir à partir de 20h30. Il y aura du suspense à tous les étages ! Aucun club n'a encore validé sa montée en Ligue 1 et tout se jouera sur les 90 dernières minutes de la saison entre Strasbourg (1er, 64 pts), Amiens (2e, 63 pts), Troyes (3e, 63 pts), Lens (4e, 62 pts), Brest (5e, 62 pts) et Nîmes (6e, 61 pts). Seulement trois points séparent le leader du 6e ! En bas de tableau, le Red Star et Orléans jouent leur survie, alors qu'Auxerre, opposé au premier cité, veut éviter la place de barragiste.

Le programme de la soirée : AC Ajaccio - Tours, Auxerre - Red Star, Brest - Gaz. Ajaccio, Clermont - Valenciennes, Laval - Nîmes, Le Havre - Orléans, Lens - Niort, Reims - Amiens, Sochaux - Troyes, Strasbourg - Bourg en Bresse.