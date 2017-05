Sondage MF : l'OM doit insister pour Gomis !

Sondage MF : l'OM doit insister pour Gomi s ! Par Youcef Touaitia - Le 18/05/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'Olympique de Marseille devait insister pour garder Bafétimbi Gomis, prêté par Swansea, qui a inscrit 19 buts en Ligue 1 cette saison. Sur les 11 926 votes recensés, 60,5% des lecteurs ont fini par être convaincu par l'attaquant marseillais. En revanche, 39,5% d'entre vous estiment qu'il ne faut pas reconduire l'ancien Vert pour le prochain exercice. Dès à présent, dites-nous quelle équipe de L2 voulez-vous voir en L1 la saison prochaine. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quelle équipe de L2 voulez-vous voir en L1 la saison prochaine. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

