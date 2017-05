Montpellier : Hilton prolonge l'aventure (off.) « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme il le désirait, Vitorino Hilton (32 matchs et 1 but en L1 cette saison) va poursuivre son aventure à Montpellier, débutée en 2011. Toujours un titulaire indiscutable à 39 ans, le défenseur central brésilien a prolongé d'un an son contrat avec le MHSC, soit jusqu'en juin 2018. "Un jour j'ai dit qu'il fallait que j'arrive à 40 ans aujourd'hui ça se concrétise, je viens de prolonger mon contrat, je vais avoir 40 ans et je suis toujours au club, j'en suis très fier. Je m'étais mis cette idée en tête mais je savais que ce serait dur d'y arriver car on ne maîtrise pas tous les paramètres et là je suis en train de réaliser mon rêve", a déclaré le capitaine montpelliérain sur le site officiel du club.

