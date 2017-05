ASSE : Galtier veut des "hommes" « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais éliminée de la course pour une qualification européenne, l’AS Saint-Etienne pourrait manquer de motivation au moment de défier l’AS Monaco ce mercredi (21h) en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Mais l’entraîneur forézien, Christophe Galtier, souhaite que ses troupes jouent le jeu à fond et se relèvent après la claque infligée dimanche par le Paris Saint-Germain (0-5). "Mes joueurs ont été touchés, K.O. par cette défaite, a reconnu le technicien en conférence de presse. Il va falloir avoir un comportement très professionnel, j'ose espérer d'hommes. Car si on les regarde faire, si on se laisse glisser vers cette dernière semaine comme ce fut le cas dimanche dernier... Il faut finir avec dignité, fierté et honneur. (…) On se doit donc de livrer un vrai match." Alors que l’ASM a encore besoin d’un point pour valider officiellement son titre de champion de France, l’ASSE se présentera sans Perrin, Malcuit, M'Bengue, Corgnet, Selnaes, Pajot, Monnet-Paquet et Jorginho, tous blessés pour cette avant-dernière rencontre de la saison. Alors que l’ASM a encore besoin d’un point pour valider officiellement son titre de champion de France, l’ASSE se présentera sans Perrin, Malcuit, M'Bengue, Corgnet, Selnaes, Pajot, Monnet-Paquet et Jorginho, tous blessés pour cette avant-dernière rencontre de la saison.

