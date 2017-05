Lyon : Aulas annonce un mercato très ambitieux Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Seulement 4e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas atteint les objectifs fixés en début de saison. Pour retrouver les sommets, Jean-Michel Aulas entend bien procéder à de nombreux changements. En ce qui concerne l'effectif notamment. Le président des Gones a envoyé un message très fort à ses joueurs ce mardi. "Si un certain nombre de joueurs ont l'impression que le club n'est pas assez grand pour eux, on ouvrira la porte et on ira chercher des joueurs, du même niveau, mais avec le mental en plus, a ainsi annoncé le dirigeant lyonnais en conférence de presse. On consacrera au moins autant d'argent à l'arrivée qu'il y aura eu de départs. (...) On va lancer un recrutement très ambitieux pour revenir dans les 10 premiers européens." Avec les ventes de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'OL pourrait bien avoir près de 80 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts cet été. De quoi être ambitieux, en effet. Avec les ventes de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'OL pourrait bien avoir près de 80 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts cet été. De quoi être ambitieux, en effet.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+