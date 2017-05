OM : que va annoncer Gomis ?

Prêté par Swansea l’été dernier, Bafétimbi Gomis (31 ans, 30 matchs et 19 buts en L1 cette saison) souhaite rester à l’Olympique de Marseille. L’attaquant français l’a clairement dit et répété, pendant que le club phocéen ne communique pas sur le sujet. Autant dire que ça ne sent pas bon pour l’ancien Stéphanois qui refuse de jouer les doublures la saison prochaine. En tout cas, on connaîtra peut-être la décision finale la semaine prochaine.

"Restez connectés, reveal lundi prochain", a publié Gomis sur Twitter, avec une image où l’on peut lire "C’est vrai...". Reste à savoir si le Marseillais parle bien de son avenir. Rien n'est moins sûr.

En effet, son coéquipier Florian Thauvin a publié le même tweet ! Il s'agirait donc d'une annonce collective.

Le tweet de Gomis