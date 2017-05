OM : Gomis et Vainqueur, ça avance... « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêtés respectivement par l'AS Roma et Swansea cette année, le milieu défensif William Vainqueur (28 ans, 27 matchs en L1 cette saison) et l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 29 matchs et 18 buts en L1 cette saison) se verraient bien rester à l'Olympique de Marseille après de belles performances. Et selon les confidences du directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta, les négociations ont débuté dans les deux dossiers. "Nous avons entamé les discussions pour les garder tous les deux. Pour le reste, je ne dis pas que nous ne sommes pas déjà d’accord avec des joueurs... Mais chaque chose en son temps, car un transfert requiert l’accord de trois parties", a annoncé le dirigeant espagnol dans les colonnes du Journal du Dimanche. Conserver les deux hommes représenterait un bon début de mercato d'été pour l'OM. Conserver les deux hommes représenterait un bon début de mercato d'été pour l'OM.

