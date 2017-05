Bordeaux : Sertic explique son départ

Grégory Sertic (27 ans, 8 matchs en L1 avec Marseille cette saison) a décidé de quitter Bordeaux l'hiver dernier pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Un choix peu apprécié par certains supporters qui n'ont pas hésité à menacer le milieu de terrain. Dans les colonnes de L'Equipe, l'ex-Bordelais explique les raisons de son départ de Gironde.

"Le coach Gourvennec voulait vraiment me garder. Lors des discussions, je n’avais pas demandé une augmentation de salaire, juste des années de contrat en plus. Bordeaux était un peu frileux quant à mes blessures... Cela m’a touché d’entendre ça, j’étais vraiment du cru. Le président Triaud, un vrai passionné de son club, m’a proposé un contrat, intéressant à ses yeux, de deux saisons. J’aurais pu le signer, mais je ne me voyais pas prendre un risque comme ça. (...) Il faut penser que si à trente ans tu n’as plus rien, tu prends une grosse claque", a expliqué l'Olympien.

Derrière, Sertic a signé jusqu'en 2020 à l'OM.