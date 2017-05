OM : pour Dugarry, la saison est ratée « Par Youcef Touaitia - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début d'exercice poussif, l'Olympique de Marseille est parvenu à se redresser et se retrouve en bonne position pour terminer à la 5e place en Ligue 1. Malgré des performances globalement satisfaisantes ces derniers mois, Christophe Dugarry estime que le club phocéen a raté sa saison. "Ni le PSG, ni l’OM, n’ont réussi leur saison. Mais Paris s’est moins raté car le PSG peut finir avec deux titres. Le seul trophée de l’OM, c’est l’ambition et les effets d’annonce. Il y a l’OM Champions Project, un bon niveau de jeu en ce moment mais je suis exigeant avec ce club car Marseille doit jouer le top 3. Pour moi, Marseille doit être en haut, a analysé le consultant sur les ondes de RMC. C’est très bien que l’OM sauve les meubles cette saison avec du jeu et un stade plein mais je suis triste qu’on puisse se satisfaire de cette saison et de leur classement." Pour juger l'OM et son nouveau projet, il faudra au moins attendre la saison prochaine, qui devra être préparée de la meilleure des manières dès cet été. Pour juger l'OM et son nouveau projet, il faudra au moins attendre la saison prochaine, qui devra être préparée de la meilleure des manières dès cet été.

