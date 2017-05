Lyon : Nilmar ne dit pas non à un retour « Par Youcef Touaitia - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à Al Nasr aux Emirats arabes unis, l'attaquant Nilmar (32 ans) a porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2004-2005. Près de treize ans plus tard, le Brésilien ne serait pas contre un retour au sein du club rhodanien. "Je suis arrivé trop jeune ici. Mais j'ai eu beaucoup de joie à l'OL. Pourquoi ne pas revenir en tant que joueur. J'ai 32 ans, mon contrat se termine dans quelques semaines. Pourquoi pas...", s'est exprimé l'ancien buteur de Villarreal au micro d'OL TV. L'OL, qui pourrait vendre Alexandre Lacazette cet été, se rapprochera-t-il de son ancien joueur, bientôt libre de tout contrat ? Pour éventuellement remplacer le Français, Lyon devrait chercher une piste plus ambitieuse... L'OL, qui pourrait vendre Alexandre Lacazette cet été, se rapprochera-t-il de son ancien joueur, bientôt libre de tout contrat ? Pour éventuellement remplacer le Français, Lyon devrait chercher une piste plus ambitieuse...

