OM : Gomis est content pour Evra « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu épargné par les critiques, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réalisé une bonne prestation contre l'OGC Nice ce dimanche en championnat. Buteur, l'international français a largement contribué au succès (2-1) de son équipe. Cela valait bien un hommage de son capitaine Bafétimbi Gomis. "Vous connaissez le joueur et l'homme. Il a surtout tendance à évacuer la pression avec un peu d'humour. Je suis content pour lui, c'est un but qui va lui permettre de s'adapter au mieux, a réagi l'attaquant marseillais au micro de Canal+. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le collectif, qui a apporté son expérience des grands matchs. Il a apporté sa pierre à l'édifice." Il s'agit sûrement du meilleur match d'Evra depuis son arrivée cet hiver. Il s'agit sûrement du meilleur match d'Evra depuis son arrivée cet hiver.

