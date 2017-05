Lille : Passi dépité

Lille s'est fait surprendre 2-0 par Metz sur son terrain ce samedi. Après la rencontre, Franck Passi avait le masque.

"Je ne me suis pas du tout régalé non plus. Metz est venu pour nous tendre un piège, et on est tombé dedans... C'est surtout un manque de simplicité dans tout ce que l'on a voulu faire. Le premier but a été très important. Metz a continué à fermer les espaces et à jouer en contre. On est tous fautifs ce soir", a réagi l'entraîneur des Dogues, dépité.