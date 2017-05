PSG : l'Allemagne confirme pour Aubameyang

Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, le Paris Saint-Germain, en plus du Chilien Alexis Sanchez, pense à Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 29 matchs et 27 buts en Bundesliga cette saison) pour renforcer son attaque la saison prochaine. Le journal allemand Sport Bild confirme que Patrick Kluivert s'est bel et bien déjà entretenu avec le père et agent de l'avant-centre du Borussia Dortmund il y a quelque temps.

La publication avance même un possible chèque de 70 millions d'euros à venir du PSG pour le Gabonais, qui bénéficierait à Paris d'un salaire annuel de 12 millions d'euros.

C'est Alexandre Lacazette qui va retrouver le sourire ( voir la brève d'hier à 16h55 ).