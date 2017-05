Monaco : Glik s'inquiète pour les attaquants « Par Eric Bethsy - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Futur adversaire de l’AS Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin n’a pas encaissé le moindre but contre le FC Barcelone (3-0, 0-0) au tour précédent. Du coup, le défenseur central Kamil Glik (29 ans, 11 matchs et 1 but en LdC cette saison) s’attend à une confrontation difficile pour les attaquants monégasques. "En théorie, la Juve est favorite, a annoncé le Polonais à La Gazzetta dello Sport. Elle défend bien, elle attaque bien. C'est une équipe équilibrée. On doit se préparer pour ce match de manière à marquer des buts et à ne pas en encaisser. Si même le Barça n'a pas marqué en deux matchs, cela signifie que ce sera compliqué pour nous." L’ASM devra donc s’appuyer sur une défense solide et sur une attaque inspirée. L’ASM devra donc s’appuyer sur une défense solide et sur une attaque inspirée.

