Monaco : les clubs qui font rêver Mbappé « Par Eric Bethsy - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tôt ou tard, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison) devrait rejoindre un cador européen. Déjà convoité par les plus grands clubs du continent, l’international français a déjà quelques idées si l’on en croit son oncle. "Si la Juve est une option pour l’avenir ? Oui, la Juve comme les deux équipes de Manchester, le PSG, le Real Madrid, le Barça… Dans le futur, ils peuvent tous être des possibilités, a énuméré Pierre Mbappé dans les colonnes de Tuttosport. Dans le football on ne sait jamais, mais mon neveu est déjà dans une grande équipe et il se sent très bien à Monaco. (...) Ce qu’il apprécie de la Juve ? Son histoire, son palmarès, sa mentalité, sa capacité à défendre en équipe et à continuer à gagner au fil des années tout en misant sur de jeunes talents comme Pogba, Morata ou Dybala." En attendant un éventuel départ, la Vieille Dame sera l’adversaire de l’ASM en demi-finale de la Ligue des Champions. En attendant un éventuel départ, la Vieille Dame sera l’adversaire de l’ASM en demi-finale de la Ligue des Champions.

