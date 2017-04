PHOTO : Balotelli se moque de Paris Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la victoire de Nice sur Paris (3-1) ce dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1, l'attaquant des Aiglons Mario Balotelli (26 ans, 26 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) ne s'est pas gêné pour chambrer les Parisiens. Avec des gestes et des paroles, l'international italien a énormément provoqué les joueurs du club de la capitale... Et le buteur n'avait pas encore terminé ! Sur les réseaux sociaux, le Transalpin a partagé sa joie après ce succès avec une photo de lui en train de fêter son but et le message suivant : "Ici c'est PAS Paris". Un message qui devrait faire l'unanimité chez les Niçois. Mario Balotelli se moque de Paris



