Nice : R. Pereira - "c'est fantastique"

Auteur d'une superbe performance, l'OGC Nice a dominé le Paris Saint-Germain (3-1) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Homme du match avec une passe décisive sur la première réalisation de Mario Balotelli et un but magnifique d'une frappe enroulée du gauche, l'ailier du Gym Ricardo Pereira (23 ans, 28 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a savouré ce succès.

"Il faut profiter de ces moments, c’est fantastique ! C’est génial pour nous, les supporters ! Je me suis entraîné toute la semaine sur ça (la frappe du gauche, ndlr), on a fait un pari et j’ai perdu, mais j’ai marqué ce soir. On a fait notre jeu et on a réussi", a apprécié le Portugais pour Canal +.

Avec cette victoire, Nice a surtout aidé Monaco à faire un très grand pas vers le titre !