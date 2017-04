OM : la réponse de Lopez aux critiques

Après une période plus difficile, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans, 32 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé des couleurs face à Caen (5-1) ce dimanche en Ligue 1 avec un doublé. Devant la presse, le jeune talent phocéen a savouré sa performance qu'il présente comme une réponse aux critiques.

"Je suis décisif et c'est ce qui me manquait depuis quelques matchs, peu importe le fait de jouer plus bas ou plus haut. J'ai été pas mal critiqué ces derniers temps par rapport à mes prestations. J'avais à cœur de réagir. C'est ce que je me suis dit avant le match et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est mon premier doublé en Ligue 1. Je suis très content et j'ai entendu les supporters scander mon nom, ça fait chaud au cœur", a commenté Lopez.

Avec ce doublé, le minot est aussi entré dans l'histoire de l'OM ().