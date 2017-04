PSG : Emery, Motta prend position Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première saison à la tête du Paris Saint-Germain, l'entraîneur Unai Emery a vécu des moments compliqués, avec notamment l'élimination en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6). Si le club de la capitale ne parvient pas à remporter la Ligue 1 en cette fin d'exercice, l'avenir de l'Espagnol au PSG risque d'être remis en question... Mais pour Thiago Motta (34 ans, 39 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), le technicien basque doit rester. "Je pense qu’il va rester. Il a fait un bon travail cette année. Le président lui a accordé sa confiance, et nous aussi on a vraiment confiance en son travail", a commenté le milieu italien pour Téléfoot. Lié avec Paris jusqu'en juin 2018, Emery appréciera sûrement ce soutien de l'un des cadres du vestiaire francilien. Lié avec Paris jusqu'en juin 2018, Emery appréciera sûrement ce soutien de l'un des cadres du vestiaire francilien.

