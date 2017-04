OM : la folle rumeur Fabregas !

OM : la folle rumeur Fabrega s ! « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si l'Olympique de Marseille réalisait un énorme coup cet été sur le marché des transferts ? En perte de vitesse du côté de Chelsea, le milieu de terrain Cesc Fabregas (29 ans, 31 apparitions et 6 buts toutes compétitions cette saison) se retrouverait dans le viseur du club phocéen ! Annoncé sur le départ des Blues cet été, l'international espagnol intéresse l'AC Milan, des formations chinoises mais aussi l'OM selon le Corriere della Citta. Dans ce dossier, l'OM pourrait disposer d'un avantage de taille en la personne d'Andoni Zubizarreta. Directeur sportif de l'actuel 6e de Ligue 1, le dirigeant ibérique avait été l'homme à la base du retour de Fabregas au FC Barcelone en 2011. Malgré tout, cette piste s'annonce très compliquée pour Marseille, à cause de l'éventuelle concurrence d'équipes disputant la Ligue des Champions et du salaire de l'ancien joueur d'Arsenal. Mais avec ses nouveaux moyens financiers et ses ambitions élevées, Marseille peut rêver...

