PSG : un ancien préfère Blanc à Emery

Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017

Toujours en course pour le titre en Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France contre Angers, le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de la Ligue, peut encore sauver sa saison après le fiasco contre Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des Champions. Pour l'ancien joueur du club de la capitale Eric Rabesandratana, le PSG était bien plus impressionnant sous les ordres de Laurent Blanc qu'avec Unai Emery. "Je prenais plus de plaisir avec Laurent Blanc parce qu'il y avait plus de maîtrise et aussi plus d'occasions de buts, assure l'ex-défenseur pour Le Parisien. Dans le jeu, les passes, les redoublements, tout était plus maîtrisé. L'équipe était capable de déstabiliser tous ses adversaires, c'était flagrant. Aujourd'hui, ça va plus vite vers l'avant, mais ça fonctionne encore trop par à-coups." Après une première saison de "transition" suite au départ de Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United, Paris pourrait se montrer plus impressionnant dès l'année prochaine avec d'éventuels renforts de qualité cet été.

