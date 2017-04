Lille : Corchia ouvre la porte à un départ

Rarement décevant sous les couleurs de Lille, Sébastien Corchia (26 ans, 34 matchs et 1 but en L1 cette saison) rejoindra-t-il un club plus huppé, lui qui était suivi par le Bayern Munich lorsqu'il évoluait au Mans et à Sochaux ? En tout cas, le latéral droit lillois se verrait bien jouer en Coupe d'Europe. Chose que Lille, 12e de Ligue 1, ne pourra lui proposer la saison prochaine.

"Je me concentre sur les quatre derniers matchs. Après, j'aurais deux possibilités (partir ou prolonger). J'estime être arrivé à une certaine maturité. J'aimerais jouer régulièrement la Coupe d'Europe. C'est un plus pour l'équipe de France, où la concurrence est très saine (avec Sagna, Sidibé et Jallet) et où j'espère m'imposer. J'aurais aussi aimé essayer l'étranger", confie le Dogue dans les colonnes de L'Equipe.

Alors que son agent discute avec le LOSC pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018, les dirigeants lillois ne seraient pas décidés à répondre favorablement à ses exigences salariales. Un départ cet été semble donc très probable.