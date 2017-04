Angers : Mangani frustré par l'arbitrage

Malgré un bon match, Angers s'est incliné à domicile (1-2) contre Lyon ce vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Le milieu angevin Thomas Mangani n'était pas très satisfait de l'arbitrage.

"Il y a le manque de réussite mais aussi les faits de jeu... On ne va pas se mentir. Contre Paris, on a un but refusé qui est valable, là... Ça arrive de se tromper mais ça fait beaucoup parce qu'on fait de belles prestations et on a l'impression que ça se répète sur certains faits. Quand c'est les gros, on le dit beaucoup, mais c'est nous on le dit un peu moins...", a déclaré le joueur du SCO au micro de Canal+.

L'expulsion de Pavlovic est logique. Si Angers aurait pu obtenir un penalty sur un tacle de Diakhaby, Lyon aurait aussi pu en obtenir un en fin de match sur une main de Cissokho.