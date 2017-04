Nantes : les excuses de Conceiçao « Par Romain Rigaux - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très agacé suite à des questions posées à Rémy Riou sur son avenir, Sergio Conceiçao avait refusé de répondre aux journalistes en conférence de presse, la semaine dernière, avant de claquer la porte. Présent devant les médias ce vendredi, l'entraîneur du FC Nantes s'est excusé pour ce coup de sang. "Je profite de cette conférence de presse pour m’excuser de l’attitude Pas pour le contenu. Je suis certain que les choses que je fais, je les fais pour le groupe. Pour l’attitude, je m’excuse auprès de vous. Sortir comme ça, je m’excuse", a déclaré le Portugais dans des propos relayé par Ouest-France. "On se voit pratiquement toutes les semaines. J’ai besoin de vous pour passer le message que je passe ici, a poursuivi le coach des Canaris. Je pense que vous aussi, vous avez besoin des informations et de mon avis sur le foot. Peut-être qu’on ne se fait pas des bisous ou qu’on ne mange pas ensemble tous les jours, mais on doit avoir une relation normale de gens qui travaillent ensemble." Voilà comment repartir sur de bonnes bases. "On se voit pratiquement toutes les semaines. J’ai besoin de vous pour passer le message que je passe ici, a poursuivi le coach des Canaris. Je pense que vous aussi, vous avez besoin des informations et de mon avis sur le foot. Peut-être qu’on ne se fait pas des bisous ou qu’on ne mange pas ensemble tous les jours, mais on doit avoir une relation normale de gens qui travaillent ensemble." Voilà comment repartir sur de bonnes bases.

