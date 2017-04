PSG : Pauleta plus proche de Cavani que d'Ibra Par Youcef Touaitia - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta a finalement été dépassé par Zlatan Ibrahimovic puis Edinson Cavani (30 ans, 32 matchs et 31 buts en L1 cette saison). Si le Portugais adore les deux attaquants, il se sent plus proche de l'Uruguayen que du Suédois. "Quand il y avait Ibrahimovic, il a toujours marqué des buts. Quand tu as dans ton équipe Ibra, tu sais que tu ne tireras pas les penaltys et les coups francs. Aujourd’hui, il a aussi cette responsabilité et il a ainsi pu inscrire 6 ou 7 buts de plus, ça compte pour la confiance chez un attaquant. J’admire Cavani parce qu’il travaille beaucoup pour l’équipe, est toujours disponible et reste, malgré ses efforts, un vrai buteur. J’aime ses qualités, a confié l'Aigle des Açores à L'Equipe. Personnellement, je me sens plus proche de Cavani, de sa mentalité. Je n’ai jamais douté que Cavani prendrait la relève de Zlatan." En quelques années, Paris a tout de même connu trois attaquants de très grande qualité ! En quelques années, Paris a tout de même connu trois attaquants de très grande qualité !

