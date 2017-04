Anderlecht : départ acté pour Tielemans « Par Youcef Touaitia - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une bonne saison, le milieu de terrain Youri Tielemans (19 ans) se retrouve dans le viseur de nombreux clubs européens, parmi lesquels Monaco, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ou encore le Milan AC. A en croire le journaliste du quotidien belge Sud Presse Didier Schyns, le départ du joueur est déjà acté du côté d’Anderlecht. "C'est la star montante du football belge, et malgré son jeune âge, il s'installe comme un pilier de la sélection. Ce sera à coup sûr le prochain soulier d'or belge, d'ailleurs. Il a tout pour lui, une technique incroyable, la vista, une frappe de balle énorme des deux pieds qui lui permet de marquer beaucoup de buts pour un milieu. (...) Il est en pleine bourre, et on sait déjà qu'il va partir cet été pour au moins 25 millions d'euros", a confié notre confrère au Phocéen. Le club qui mettra la main sur Tielemans, auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat cette saison, réalisera un joli coup. Le club qui mettra la main sur Tielemans, auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat cette saison, réalisera un joli coup.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+