PSG : Verratti veut "un ou deux joueurs"

Le 27/04/2017

Après plusieurs semaines de turbulences, le cas du milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison) semble beaucoup moins brûlant. Mieux pour les supporters parisiens, l'Italien espère un recrutement de qualité cet été pour réaliser de grandes choses la saison prochaine. "Si j'attends de grands joueurs pour le prochain mercato ? C'est une réflexion que doit mener le club. On sait, maintenant, qu'on n'est pas au niveau du Bayern Munich, du Real Madrid ou de Barcelone. C'est vrai. On ne peut pas mentir. Mais avec l'arrivée d'un ou deux joueurs de très bon niveau, on pourrait faire grandir encore plus cette équipe, a confié l'ancien joueur de Pescara pour Sport24. Ça ne fait que quatre, cinq ans qu'on vise à faire une grande équipe. Ce n'est pas beaucoup en football. Certaines équipes mettent plus longtemps pour acquérir la bonne mentalité, l'expérience. Mais comme je l'ai déjà dit, on est mieux. Si un ou deux joueurs très forts arrivaient, ça aiderait sûrement l'équipe." Les dirigeants du PSG sont prévenus, il ne faudra pas se rater cet été !

