PSG : l’avis de Coke sur Emery « Par Youcef Touaitia - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du FC Séville, le latéral droit Coke (30 ans, 4 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), désormais à Schalke 04, a bien connu Unai Emery. Pour l’Espagnol, cela ne fait aucun doute : le Basque est capable d'accrocher la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. "Si on le laisse gérer l’effectif à sa manière, pourquoi pas ? Paris possède des joueurs de standing international, Emery est parvenu à construire de grandes équipes à Valence et Séville, et il peut être capable de réussir en Europe si le club rencontre des équipes d’un niveau équivalent, voire des équipes de niveau supérieur. Il possède un caractère assez marqué pour gérer les individualités au sein d’un groupe", a confié le joueur du club allemand pour So Foot.

