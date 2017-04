PSG : Areola flou sur son avenir « Par Romain Rigaux - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué au rang de gardien numéro 2 depuis le début de l'année, Alphonse Areola (24 ans, 15 matchs en L1 cette saison) a profité de la demi-finale de Coupe de France remportée face à Monaco (5-0) mercredi pour obtenir du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Interrogé après la rencontre sur son avenir, le portier laisse planer le doute. "C’est sûr que cette situation ne me plaît pas forcément. Il faut voir et discuter avec les dirigeants, on verra la saison prochaine. Mon dernier match au Parc des Princes ? Je ne sais pas, on verra...", a confié Areola en zone mixte. Le jeune gardien pourrait envisager un prêt cet été si le PSG ne lui promet pas plus de temps de jeu pour la saison prochaine (voir ici). Le jeune gardien pourrait envisager un prêt cet été si le PSG ne lui promet pas plus de temps de jeu pour la saison prochaine ().

