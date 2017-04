Nantes : l'autre facette de Conceição « Par Eric Bethsy - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’origine de la métamorphose du FC Nantes, Sergio Conceição donne l’image d’un entraîneur dur et exigeant. Pourtant, le Portugais sait aussi relâcher la pression et plaisanter avec ses hommes en privé. "On ne peut pas fonctionner que sur l'exigence et la rigueur car ça ne dure pas, a expliqué le coach nantais à France Football. Il y a des moments pour rigoler et d'autres où il faut être dur, vraiment dur. Je suis les deux. Je ne viens pas chercher les bisous. Il peut y avoir de la douleur dans le travail, mais je suis aussi proche des joueurs. Je n'hésite pas à annuler une séance parce que je ne ressens aucune intensité. Quand, au bout de vingt minutes, je vois que ça ne répond pas, j'arrête et je donne rendez-vous pour le lendemain." Un type de management qui semble fonctionner chez les Canaris. Un type de management qui semble fonctionner chez les Canaris.

