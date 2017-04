EdF : Delort est lucide « Par Eric Bethsy - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Freiné par son passage raté au Mexique, l’attaquant de Toulouse Andy Delort (25 ans, 12 matchs et 5 buts en L1 cette saison) ne se fait pas d’illusions quant à ses chances d’être convoqué en équipe de France. Lucide, l’ancien Caennais sait que les attaquants appelés par le sélectionneur Didier Deschamps sont plus performants. "En sélection, il y a des attaquants extraordinaires. Je sais très bien que je n’ai pas ma place dans ce groupe aujourd’hui, a reconnu le Sétois, interrogé par Onze Mondial. Après, on ne sait jamais. Si j’enchaîne et que je prends de la confiance, on fera peut-être appel à moi s’il y a des blessés. Mais aujourd’hui, sincèrement non, je n’ai pas le niveau pour être avec les Bleus. Le Mondial 2018 ? On ne sait jamais. Dans le foot, ça va tellement vite, regarde Ngolo Kanté… Mais aujourd’hui, les attaquants sélectionnés sont meilleurs que moi." A noter que le Toulousain ne compte qu’une sélection… chez les U20 tricolores. A noter que le Toulousain ne compte qu’une sélection… chez les U20 tricolores.

