Brésil : la sortie osée de Romario « Par Damien Da Silva - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'Argentine ? Lionel Messi ou Diego Maradona ? Après la performance XXL de l'attaquant du FC Barcelone face au Real Madrid (3-2) dimanche en Liga, ce débat a été relancé. Interrogé à ce sujet, l'ex-buteur Romario a tranché et a effectué au passage une sortie plutôt osée. "Messi doit remporter une Coupe du monde. Pour l'instant, je considère Maradona comme meilleur que lui. Diego a gagné des trophées avec l'Argentine. Messi, au contraire, joue bien avec Barcelone mais ne le fait pas avec son équipe nationale. (...) J'étais bien meilleur que Messi et Maradona. C'est ma pensée et je le dis avec beaucoup d'humilité", a ensuite lancé le Brésilien pour Fox Sports. Champion du monde 1994, Romario a réalisé une superbe carrière, mais son jugement n'est visiblement pas le plus objectif... Champion du monde 1994, Romario a réalisé une superbe carrière, mais son jugement n'est visiblement pas le plus objectif...

