CdF : PSG-Monaco, les compos probables

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco s'affrontent ce mercredi (21h05) pour rejoindre Angers en finale de la Coupe de France. L'entraîneur parisien Unai Emery doit composer sans Kurzawa et Pastore, blessés, tandis que Ben Arfa et Krychowiak n'ont pas été convoqués dans le groupe. Côté monégasque, Leonardo Jardim a déjà annoncé vouloir faire tourner et devrait aligner de nombreux jeunes. Mendy et Sidibé sont à l'infirmerie, Glik, Jemerson, Bakayoko, Lemar, Moutinho, Mbappé et Falco sont laissés au repos. Voici les compositions probables des deux équipes :

PSG : Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - Nkunku, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

De Sanctis - Mbaé, Dabila, Diallo, Jorge - Tirard, Muyumba, N'Doram, Bongiovanni - Cardona, Germain.