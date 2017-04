PSG : Cavani prolonge ! (officiel) Par Romain Rigaux - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après plusieurs mois de discussions, le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani (30 ans, 32 matchs et 31 buts en L1 cette saison) sont enfin parvenus à s'entendre sur un nouveau contrat. L'attaquant uruguayen a prolongé ce mardi jusqu'en 2020 avec le club de la capitale. "Il a toujours été clair, comme je l’ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris, ses supporters et tous ceux qui y travaillent pour en faire l’un des plus grands clubs du monde. Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu’il s’est fixés. Tous ensemble, nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir", a déclaré le buteur parisien sur le site officiel du club. Le PSG se retire une belle épine du pied puisque Cavani était en fin de contrat en juin 2018. Le PSG se retire une belle épine du pied puisque Cavani était en fin de contrat en juin 2018.

