Roma : Monchi explique son choix

Libre depuis son départ du FC Séville, le célèbre directeur sportif Monchi, annoncé proche du Paris Saint-Germain, a finalement rejoint l'AS Rome. Un choix qu'a justifié l'Espagnol.

"Je suis très content et satisfait. Je suis motivé et touché par l’intérêt que le club m’a montré et c’est certainement la chose la plus importante pour moi : me sentir aimé. J’ai une grande envie de commencer. Le projet est très excitant, je ne me reposerai pas une seule seconde pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", a confié Monchi dans des propos relayés par les médias italiens.