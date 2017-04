Monaco : un autre record pour Mbappé !

Véritable phénomène de la saison avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 37 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) a encore frappé contre Lyon (2-1) dimanche en inscrivant son 13e but en championnat dans cet exercice. L'occasion pour lui de battre un nouveau record de précocité.

Selon les statistiques d'Opta, Mbappé est à 18 ans et 4 mois le plus jeune joueur à atteindre les 14 buts dans l'un des 5 principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France) au 21e siècle. Il avait marqué un but en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016.