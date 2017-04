Real : Marcelo prévient les fans « Par Romain Rigaux - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid s'est incliné dans le Clasico face au FC Barcelone (2-3) dimanche soir. Si le Barça en a profité pour revenir à hauteur des Merengue au classement, avec un match en plus, le latéral gauche Marcelo (28 ans, 26 matchs et 1 but en Liga cette saison) ne compte pas laisser filer le titre malgré cette grande déception et envoie un message aux supporters de la Casa Blanca. "Cela s'est joué sur des détails. Nous allons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent. Nous avons encore deux compétitions à disputer et nous irons jusqu'au bout. Cela ne va pas nous affecter du tout. Nous sommes dans une dynamique de matchs intenses", a déclaré le Brésilien. Le Real Madrid disputera également les demi-finales de la Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid. Le Real Madrid disputera également les demi-finales de la Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid.

