ASSE : Corgnet retient la réaction des Verts « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le nul concédé contre le Stade Rennais (1-1) à domicile pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le milieu de l'AS Saint-Etienne Benjamin Corgnet (30 ans, 8 apparitions et 1 but en L1 cette saison) retient le positif. Dans cette rencontre à huis clos, les Verts ont au moins réagi après la gifle subie à Marseille (0-4) dimanche dernier. "On voulait tous gagner. Il faut quand même retenir le comportement, a souligné l'ancien Dijonnais au micro de beIN Sports. La semaine dernière, on était vraiment à la rue, on voulait montrer un autre visage. Cela aurait été mieux de le montrer à nos supporters. En tout cas, il faut continuer comme ça. Avec l'envie que l'on a mise en première période, on peut encore faire de belles choses en fin de saison." Pour l'Europe, ça sera quand même compliqué... Pour l'Europe, ça sera quand même compliqué...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+