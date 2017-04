PSG : Matuidi devient supporter de Lyon « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader provisoire pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain devra espérer un faux pas de l’AS Monaco pour conserver son fauteuil. Et le résultat tant attendu pourrait arriver dès ce dimanche (21h15) avec le déplacement périlleux des Monégasques à Lyon. C’est du moins le souhait de Blaise Matuidi (30 ans, 30 matchs et 4 buts en L1 cette saison). "On va voir ce qui va se passer. Ce sont deux belles équipes qui ont bien réussi dans la semaine en Coupe d'Europe. On va être attentif au match, a reconnu le milieu du PSG. Et puis je ne vais pas vous cacher qu'on va être supporter de Lyon." Contrairement à ce que martèle l’entraîneur Unai Emery, les Parisiens ne peuvent pas s’empêcher de garder un œil sur leur concurrent... Contrairement à ce que martèle l’entraîneur Unai Emery, les Parisiens ne peuvent pas s’empêcher de garder un œil sur leur concurrent...

