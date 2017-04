Caen : Garande ridiculise ses joueurs !

Caen : Garande ridiculise ses joueur s ! « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après six matchs sans victoire en Ligue 1, le Stade Malherbe Caen a enchaîné avec une défaite à domicile contre Nantes (0-2) samedi. Le revers de trop pour l’entraîneur Patrice Garande, sans pitié avec ses joueurs après la rencontre. "Je suis en colère. Très en colère, a réagi le technicien. Je l’ai fait savoir aux joueurs à la mi-temps, parce que notre première période n’est pas digne d’une équipe qui cherche à se sauver. On a été nul sur tous les plans, mangé dans les duels et catastrophique avec le ballon ! (...) Il faut prendre les points à chaque match, chaque point est important. Mais il faut se donner les moyens de les prendre. On ne l’a pas fait, on était à côté. Même si je mets beaucoup ça sur le compte de la trouille. Je sentais bien au départ qu’ils avaient la trouille." Critiqué par les supporters normands, le coach du SMC pourrait aussi se mettre les joueurs à dos... Critiqué par les supporters normands, le coach du SMC pourrait aussi se mettre les joueurs à dos...

