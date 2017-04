PSG : Emery félicite Di Maria

Auteur d'un joli but face à Montpellier (2-0) samedi en Ligue 1, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (29 ans, 27 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a confirmé son retour en forme. Après une première partie de saison difficile, l'Argentin retrouve des couleurs pour le plus grand plaisir de son coach Unai Emery.

"Je crois que c'est comme l'équipe. En première partie de saison, l'équipe a fait de bons matchs mais d'autres non et quelques joueurs n'ont pas eu les performances que nous voulions. L'important, c'est comment l'équipe est aujourd'hui et comment sont les joueurs. Je crois que Di Maria est un joueur important pour nous et il a montré durant tout le match toute sa capacité à apporter à l'équipe", a estimé le technicien espagnol.

Dans ce sprint final, Di Maria représente un élément précieux pour les Parisiens.