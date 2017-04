OM : Gomis voit Thauvin au Bayern « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à un bon niveau, l’ailier de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin (24 ans, 34 matchs et 12 buts en L1 cette saison) a retrouvé sa percussion et son efficacité. Deux qualités qui, selon son coéquipier Bafétimbi Gomis (31 ans, 27 matchs et 17 buts en L1 cette saison), feraient de lui le candidat idéal pour succéder à Franck Ribéry (34 ans) ou Arjen Robben (33 ans) au Bayern Munich. "Je lui avais promis que s’il était bon et ne dribblait pas pour dribbler, mais marquer ou faire marquer, il allait intégrer l’équipe de France, a raconté l’attaquant marseillais au Canal Football Club. S’il continue comme ça, c’est un joueur qui peut rester dans ce projet-là, mais aussi aller jouer un jour dans un club comme le Bayern. Quand je vois des joueurs comme Robben et Ribéry vieillissants, je vois bien des clubs comme ça prendre Florian Thauvin car je pense qu’il a les capacités pour aller dans ce genre de clubs." Reste à savoir si l’ancien joueur de Newcastle a les épaules pour réussir chez un cador européen, lui qui n’était pas parvenu à s’imposer en Angleterre. Reste à savoir si l’ancien joueur de Newcastle a les épaules pour réussir chez un cador européen, lui qui n’était pas parvenu à s’imposer en Angleterre.

