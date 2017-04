Lorient : Cabot savoure la remontée !

Lorient : Cabot savoure la remonté e ! Par Damien Da Silva - Le 22/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au fond du trou il y a encore quelques semaines, Lorient poursuit sa folle remontée grâce à son succès face à Metz (5-1) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Désormais à la 16e place, les Merlus ont été portés sur cette rencontre par un grand Jimmy Cabot (23 ans, 21 apparitions et 5 buts en L1 cette saison), auteur de deux passes décisives et d'un doublé. "On est très heureux ce soir, on avait vraiment à cœur de montrer des choses aujourd'hui. On n'a plus tellement de temps dans cette course au maintien donc on est très content de la performance de ce samedi à domicile", a savouré l'ailier devant les caméras du club. Avec ce succès, Lorient a désormais son destin entre ses mains en cette fin de saison ! Avec ce succès, Lorient a désormais son destin entre ses mains en cette fin de saison !

